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كورة ستار مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:20 م
كورة ستار مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر
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كورة ستار مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر 

يحتل يوفنتوس صدارة المجموعة بـ6 نقاط، يليه المان يونايتد في الوصافة، برصيد 4 نقاط، متفوقا على فالنسيا صاحب المركز الثالث، برصيد نقطة وحيدة، والذي سيستضيف في هذه الجولة، يونج بويز السويسري، المتذيل بلا رصيد.

كورة ستار مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر 


وستتجه الأنظار نحو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي يعود لمواجهة ناديه القديم للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق وأن واجه النجم كريستيانو رونالدو فريق مانشستر يونايتد في عام 2013، وذلك حينما كان لاعباً وقتها في صفوف فريقه السابق ريال مدريد الإسباني.

 

وسيكون حضور رونالدو مختلفا هذه المرة في أولد ترافورد بعدما عاش أجمل أيام حياته مع مانشستر يونايتد وحصل على لقب دوري أبطال أوروبا وأفضل لاعب في العالم عام 2008، حيث سيواجه فريقه القديم.

 

على الجانب الأخر يدخل فريق ملنشستر يونايتد مباراة اليوم بحثا عن النقاط الثلاث من أجل خطف الصدارة من يوفنتوس، ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل.

 

وسيكون المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مهددا بالإقالة في حالة خسارته للقاء، بعد تراجع نتائج ومستوى الفريق بشكل كبير في الموسم الحالي.


كورة ستار مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر 

 

تاريخ مواجهات الفريقين:

 لعب الفريقين من قبل 14 مباراة فاز مانشستر يونايتد في 7 مباريات بينما فاز اليوفي في 6 مباريات وتعادل الفريقين في مباراة وحيدة.


 الغيابات:

 يعد ثنائي يوفنتوس سامي خضيرة والكرواتي ماندذوكيتش أبرز المهددين بالغياب عن مباراة اليوم، بم تكتمل جاهزية ثنائي مانشستر يونايتد مروان فيلايني وماركوس راشفورد.

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس الإيطالي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1 الرياضية.


كورة ستار مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بث مباشر 




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