الصومال: الحكم على ضابط شرطة بالسجن لمدة خمس سنوات

حكمت محكمة عسكرية صومالية اليوم الثلاثاء على جندى بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته بتهمة اطلاق النار على قائده الصومالى فى مقديشو يوم 23 يونيو من هذا العام.





وقال قاضي المحكمة العسكرية حسن عبد الرحمن ادم إن الشرطي أحمد علي عوالي ارتكب الجريمة عمدا وأطلق النار على يوسف طاهر علي الذي كان هو مفوض الشرطة.





وقد أُدخل السيد علي إلى المستشفى بسبب جروح أصيب به .





وغالباً ما تصدر المحكمة العسكرية أحكاماً وإعدامات على مقاتلي حركة الشباب وجنود الحكومة الذين يرتكبون جرائم رغم إدانتهم من قبل جماعات حقوق الإنسان بما في ذلك الأوروبيين.