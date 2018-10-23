أوكرانيا تعتزم بيع سفينة صيد روسية تم ضبطها في بحر آزوف

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم بيع سفينة صيد تديرها روسيا، كان قد تم ضبطها في بحر

آزوف، الذي يتميز بمياهه الضحلة ويقع شمال إقليم القرم المتنازع عليه.

وكانت قوات حرس الحدود الأوكرانية داهمت القارب، الذي يحمل اسم "نورد"، والمسجل في مدينة كيرتش الساحلية،

في مارس الماضي، بتهمة ممارسته للصيد بصورة غير مشروعة في المياه الاقليمية الأوكرانية.

ويواجه قائد القارب عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وأفادت تقارير بأن جميع أفراد طاقم القارب

يحملون جوازات سفر روسية، إلا أنهم كانوا مواطنين أوكرانيين حتى ضمت روسيا إقليم القرم قبل أربع سنوات.

وقالت إحدى وكالات انفاذ القانون الاوكرانية في بيان لها إنه من المقرر بيع القارب بمزاد علني، في السابع من

نوفمبر المقبل، بسعر يبدأ من 57 ألف دولار