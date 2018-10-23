كورة ستار بث مباشر لمباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر مباراة الاهلى ووفاق سطيف
الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:20 م
كورة ستار بث مباشر لمباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر مباراة الاهلى ووفاق سطيف
الاستعداد الأخير للأهلي أمام وفاق سطيف:
ويستعد الاهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في اياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء اليوم على ملعب ٨ مايو بالجزائر.
كورة ستار بث مباشر لمباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر مباراة الاهلى ووفاق سطيف
المزيد عن: مباشر الاهلي ووفاق سطيف كورة بث مباشر الاهلي ووفاق سطيف الاهلي ووفاق سطيف مباشر الاهلى ووفاق سطيف بث مباشر