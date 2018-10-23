كورة ستار بث مباشر لمباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر مباراة الاهلى ووفاق سطيف

الاستعداد الأخير للأهلي أمام وفاق سطيف:

ويستعد الاهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في اياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء اليوم على ملعب ٨ مايو بالجزائر.





كورة ستار بث مباشر لمباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر مباراة الاهلى ووفاق سطيف







