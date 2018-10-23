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كورة ستار بث مباشر لمباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر مباراة الاهلى ووفاق سطيف

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:20 م
كورة ستار بث مباشر لمباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر مباراة الاهلى ووفاق سطيف
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كورة ستار بث مباشر لمباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر مباراة الاهلى ووفاق سطيف

الاستعداد الأخير للأهلي أمام وفاق سطيف:
ويستعد الاهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في اياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء اليوم على ملعب ٨ مايو بالجزائر.

كورة ستار بث مباشر لمباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر مباراة الاهلى ووفاق سطيف


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