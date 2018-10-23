كورة ستار - مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف الآن | يلا لايف

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يخوض الأهلي مباراة مهمة أمام وفاق سطيف الجزائري غدًا الثلاثاء في إطار مواجهتي الإياب بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2018، التي أوشكت منافساتها على الانتهاء والإعلان عن بطل جديد للقارة السمراء.





الأهلي يدخل المباراة طامعًا في تعزيز التفوق الذي حققه في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، بينما يسعى وفاق سطيف لوأد حلم منافسه وإلحاق الهزيمة بالأحمر، بفارق أكثر من هدفين في اللقاء الذي سيقام على ملعب 5 مايو بالجزائر.





وشهدت الفترة السابقة تعثر الأهلي أمام الاتحاد السكندري الذي حقق الفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في بطولة الدوري، وكان ذلك قبل أن ينتصر المارد الأحمر على الترسانة بصعوبة بالغة في دور الـ32 لكأس مصر.

معلقين مباراة وفاق سطيف ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا ويعود الأهلي غدًا لاستئناف مشواره القاري بمواجهة وفاق سطيف التي قررت قناة بين سبورت "HD7" تعيين الجزائري عادل الخلو والمصري محمد الكواليني للتعليق على أحداثها.

جدير بالذكر أن وقائع تاريخ مواجهات الفريقين، تشير لتفوق وفاق سطيف الجزائري على الأهلي، الذي خسر أمامه مرتين بركلات الجزاء الترجيحية.