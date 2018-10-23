البورصات الأوربية تهوى لأدنى مستوى منذ 2016 فى ختام التعاملات

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1.5% في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، لتسجل أدنى مستوى منذ 2016 مع خسائر الأسواق العالمية والتوترات الاقتصادية.





وكان قطاع التكنولوجيا من بين الأسوأ أداءً في البورصات الأوروبية حيث تراجع بأكثر من 3.6%.





وتزايدت التوترات بعد أن رفض الاتحاد الأوروبي مشروع الموازنة الإيطالية للعام المقبل، معطياً مهلة 3 أسابيع لحكومة روما لإجراء تعديل عليها.





ويأتي هبوط البورصات الأوروبية مع تراجع الأسهم الآسيوية بشكل حاد بالختام، إلى جانب الهبوط القوي لـ"وول ستريت" خلال التعاملات.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، تراجعت طلبات التصنيع في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة في 3 سنوات خلال الشهر الجاري، بينما ارتفعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو.





وعند نهاية التعاملات، هبط مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.6% إلى 354.06 نقطة، وتراجع "فوتسي" البريطاني إلى 6955.2 نقطة، بنسبة هبوط تجاوزت 1.2%.





كما انخفض "داكس" الألماني بنسبة 2.2% إلى 11274.2 نقطة، وتراجع "كاك" الفرنسي بنحو 1.7% إلى 4967.6 نقطة.





وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.1483 دولار.