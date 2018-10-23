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جراحة ناجحة في الرباط الصليبي لناشئ الأهلي

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:17 م
جراحة ناجحة في الرباط الصليبي لناشئ الأهلي
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علي نبوي
 
خضع محمد خليل، لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي — مواليد 2000، اليوم، الثلاثاء، لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي للركبة، بمستشفى مصر الدولي، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز.

وكان خليل قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، أثناء تدريبه مع فريق 2000 الذي يقوده أمين عرابي، وذلك بعد يوم واحد من خوضه مباراة مع فريق 1999، بقيادة مدحت طه إسماعيل، أمام الإنتاج الحربى، في بطولة الجمهورية، وتسجيله الهدف الأول بمجهود فردي رائع، ليساهم في فوز الأهلي 2–1.

وقال الدكتور محمود عبد العليم، طبيب فرق 2000، والذي حضر العملية مع اللعب أن الجراحة استغرقت ساعتين ونصف، وأنها أجريت لعلاج قطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، وإصلاح لقطع في الغضروف، مؤكدًا أن خليل سوف يبدأ التأهيل البدني من الغد، من أجل تقوية العضلات سريعًا.
المزيد عن: ناش الاهلي يخضع لجراحة العلاج الصليبي محمد خليل النادي الال
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