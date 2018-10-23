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عاجل.. تشكيل ناري للأهلي أمام وفاق سطيف

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:17 م
عاجل.. تشكيل ناري للأهلي أمام وفاق سطيف
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أحمد جمال وعلي نبوي
 

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة وفاق سطيف الجزائري في اياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-


حراسة المرمى : محمد الشناوي 
خط الدفاع : احمد فتحي - سعد سمير - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف 
خط الوسط : حسام عاشور - عمرو السولية - أحمد حمودي - إسلام محارب 
خط الهجوم : وليد سليمان - وليد أزارو 


وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا على ملعب ٨ مايو بالجزائر، علما بأن الاهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة.

المزيد عن: وفاق سطيف كورة رياضة دوري الأبطال الأهلي الآن الأهلي
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