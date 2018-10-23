بث مباشر لمباراة الاهلي ووفاق سطيف مشاهدة مباراة الاهلى ووفاق سطيف bein sport

الأهلي في انتظار الترجي وأول أغسطس:

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني على السؤال عن نتيجة مباراة الترجي التونسي وأول أغسطس التي تقام حاليا في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا



