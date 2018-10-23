كوول كورة - مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف الآن | كورة ستار

يلتقي النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره وفاق سطيف الجزائري، وذلك ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويسعي الأهلي لتأمين العبور إلي نهائي البطولة الإفريقية، بعدما أقتنص الفوز في مواجهة الذهاب بهدفين دون رد.





ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز.





وكان الفرنسي باتريس كارتيرون اختار 20 لاعب للموقعة المرتقبة أمام بطل الجزائر طالع القائمة من هنا.





موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا:

تنطلق مباراة الأهلي ووفاق سطيف، في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، علي أرضية ملعب 8 مايو بالجزائر.





القناة الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم الثلاثاء:

ومن المنتظر أن تنقل مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري، عبر قناة بين سبورت "HD7" ويعلق عليها الجزائري عادل الخلو والمصري محمد الكواليني.





جدير بالذكر أن النصف نهائي الأخر، بين الترجي التونسي وأول أغسطس الأنجولي، سيقام اليوم الثلاثاء، علي ملعب رادس، في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، وينقل علي فضائية بين سبورت "HD7"، علماً بأن مباراة الذهاب التى أقيمت بأنجولا انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف.



