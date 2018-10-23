مباراة الاهلي ووفاق سطيف مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف لايف اليوم 23-10-2018
الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:16 م
مباراة الاهلي ووفاق سطيف مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف لايف اليوم 23-10-2018
القمة المنتظرة العربية بين الأشقاء الأهلي ووفاق سطيف:
ويواجه الأهلي مضيفه وفاق سطيف الجزائري في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
مباراة الاهلي ووفاق سطيف مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف لايف اليوم 23-10-2018
المزيد عن: وفاق سطيف مشاهدة الأهلي ووفاق سطيف لايف مباراة الأهلي شاهد مباراة الاهلي بين الأهلي ووفاق سطيف بث مباشر مباراة الاهلي الاهلي ووفاق سطيف مباشر الاهلي ووفاق سطيف اليوم الاهلي اليوم الاهلي