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مباراة الاهلي ووفاق سطيف مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف لايف اليوم 23-10-2018

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:16 م
مباراة الاهلي ووفاق سطيف مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف لايف اليوم 23-10-2018
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مباراة الاهلي ووفاق سطيف مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف لايف اليوم 23-10-2018

القمة المنتظرة العربية بين الأشقاء الأهلي ووفاق سطيف:

ويواجه الأهلي مضيفه وفاق سطيف الجزائري في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الاهلي ووفاق سطيف مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف لايف اليوم 23-10-2018

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