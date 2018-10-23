مباراة الاهلي ووفاق سطيف مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف لايف اليوم 23-10-2018

القمة المنتظرة العربية بين الأشقاء الأهلي ووفاق سطيف:

ويواجه الأهلي مضيفه وفاق سطيف الجزائري في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.