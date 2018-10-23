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بث حي HD كورة لايف مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:14 م
بث حي HD كورة لايف مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن
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بث حي HD كورة لايف مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن 

وقال في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا: “إذا كنت تريد رؤية مدرب جريح فلا تنظر هنا”.

بث حي HD كورة لايف مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن 

في مواجهة مرتقبة يستضيف فريق ريال مدريد نظيره فكتوريا بلزن في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء 23-10-2018 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

 

مقدمة عن المباراة ريال مدريد وفكتوريا بلزن:

 

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني على ملعبه سانتياغو برنابيو فريق فيكتوريا بلزن التشيكي في مباراة سهلة نسبيا للفريق الإسباني بالمجموعة السابعة، ويخوض الملكي اللقاء وهو في أسوأ حالاته الفنية بعد توالي هزائمه في الدوري وأوروبياً في ظل عقم تهديفي كبير لذا يترقب عشاقه ردة فعل قارية حتى ولو على حساب فريق مغمور.

 

وخسر الريال مباراته الأخيرة أمام ليفانتي بهدفين مقابل هدف ليواصل مسلسل تراجعه هذا الموسم، بعد رحيل نجمه وهدافه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي رحل لصفوف يوفنتوس الإيطالي.

 

 

ويحتل الريال المركز الثاني برصيد 3 نقاط خلف سسكا موسكو صاحب الـ4 نقاط في المجموعة السابعة، وكان الريال قد خسر الجولة الماضية أمام الفريق الروسي بهدف نظيف في موسكو.

بث حي HD كورة لايف مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن 

وأضاف لوبتيجي (52 عامًا)، الذي تسبب في حالة من الجدل بعد أن قبل تدريب ريال مدريد عشية انطلاق كأس العالم، ما جعل الاتحاد الإسباني يقيله من منصبه: “سنقاتل من أجل تغيير هذا الوضع.


بث حي HD كورة لايف مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن 
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