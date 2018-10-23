تعرف على أستعدادات محافظة الغربية لمواجهة فصل الشتاء (صور)

استعرض اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية اليوم الإستعدادات والإجراءات التي تم إتخاذها على مستوى المحافظة لمواجه السيول والأمطار قبل فصل الشتاء.



جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذي الذي ترأسه اليوم بديوان عام محافظة الغربية، حيث راجع محافظ الغربية إستعدادات كل الوحدات المحلية والمديريات لمواجهة موسم الأمطار بالمحافظة.



وشملت الإستعدادات عمل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة وربطها بغرف عمليات الوحدات المحلية على مستوى المحافظة وغرفة عمليات مديرية الأمن والمديريات التابعة وكذا بيان بعدد سيارات كسح المياه ومواتير شفط وضخ المياه على مستوى المحافظة.



وأسماء وأرقام تليفونات جميع السائقين على مستوى المحافظة والتواصل الدائم مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وغرفة عمليات مجلس الوزراء.



وتم مراجعة قيام الوحدات المحلية بأخر موقف لتطهير صفايات المطر وكفاءة محطات رفع مياه الصرف الصحي مع تحديد مسئول متخصص لمتابعة الأنفاق وعمل الصيانة الدورية لها.



ومراجعة هيئة الطرق والكباري بما إتخذته من إجراءات فيما يخص الغواطس بالأنفاق على مستوى المحافظة وسرعة الإنتهاء من الأعمال في نفق ميت حبيش الذى سبق التكليف به.



وتحديد خطة الإنتشار والإزاحة لسيارات الإسعاف في حالة حدوث أى طارئ مع مراجعة ما تم توفيره كتغذية بديلة للكهرباء لكافة محطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة وما تم التنسيق به بين الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتوفير مولدات متحركة فى حالة إنقطاع الكهرباء بالمحطات وتأمين محولات الكهرباء.



وتسلسل حالة الطوارئ فى كافة المستشفيات والتأكد من توافر الإحتياطي الإستراتيجي من الأدوية بها.