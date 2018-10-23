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الذهب يواصل الارتفاع مع خسائر أسواق المال خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:44 م
الذهب يواصل الارتفاع مع خسائر أسواق المال خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
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وكالات
 
وسعت أسعار الذهب مكاسبها لتسجل أعلى مستوى في 3 أشهر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليربح المعدن الأصفر أكثر من 17 دولاراً، مع خسائر الأسهم والتوترات السياسية والاقتصادية.

وتلقى المعدن الأصفر الدعم من خسائر الأسهم الآسيوية وكذلك هبوط البورصات الأوروبية وخلال التعاملات.

ولجأ المستثمرون للمعدن كملاذ آمن في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي المتعلقة بالموازنة الإيطالية وتطورات قضية "البريكست".

ويترقب المستثمرون اليوم تقييم المفوضية الأوروبية لمشروع الموازنة الإيطالية التي شهدت جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية.

وبحلول الساعة 1:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.4% إلى 1241.80 دولار للأوقية هو أعلى مستوى منذ يوليو الماضي، رابحاً 17.20 دولار.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.3% إلى 1238.58 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.07% إلى 95.953 لكنه لا يزال بالقرب من اعلى مستوى في شهرين.
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