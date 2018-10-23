بورصة مسقط تغلق على ارتفاع فى نهاية تداولات اليوم الثلاثاء

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.1%، عند مستوى 4459.36 نقطة، رابحاً 4.61 نقطة عن مستوياته في جلسة أمس الاثنين.





ودعم المؤشر العام، الأداء الإيجابي لأسهم قطاعي الخدمات والمالي، وصعد الأول بنسبة 0.48%؛ بدعم 5 أسهم، وتصدر العنقاء للطاقة الرابحين بنسبة 2.73%، وصعدت أسهم الباطنة للطاقة والسوادي للطاقة بالنسبة ذاتها البالغة 1.72%.





وارتفع كذلك مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.1%؛ بدعم 5 أسهم، وارتفع المدينة للاستثمار 2.63%، وصعد المدينة تكافل 2.13%.





وعلى الجانب الآخر، انخفض مؤشر قطاع الصناعة وحيداً اليوم بنسبة 0.05%؛ مع تقدم ريسوت للاسمنت على المتراجعين اليوم بنسبة 2.51%.





وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 9.52 مليون سهم؛ مقابل 14.2 مليون سهم بالجلسة الماضية، وانخفضت كذلك قيمة التداولات إلى 1.39 مليون ريال؛ مقابل 3.61 مليون ريال بجلسة أمس الاثنين.





وتصدر سهم الدولية للاستثمارات المالية نشاط التعاملات حجماً بتداول 1.5 مليون سهم، فيما تصدر بنك مسقط النشاط قيمةً بنحو 352.05 ألف ريال.





وزادت القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية المدرجة بنسبة 1.051%؛ لتصل إلى 18.208 مليار ريال (47.21 مليار دولار)؛ مقارنة بنحو 18.019 مليار ريال (46.737 مليار دولار) بجلسة أمس الاثنين.