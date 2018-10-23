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فالفيردي: أتمنى مواجهة لوبيتيجي في الكلاسيكو.. وما يحدث معه أمر طبيعي

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:40 م
فالفيردي: أتمنى مواجهة لوبيتيجي في الكلاسيكو.. وما يحدث معه أمر طبيعي
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منى شكري
 
يتمنى إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة، رؤية جولين لوبيتيجي، مدرب ريال مدريد، في مواجهة الكلاسيكو المقبلة والمقرر إقامتها يوم الأحد والموافق 28 أكتوبر الجاري.

ويلتقي برشلونة مع إنتر ميلان، مساء غدٍ الأربعاء، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال والفائز من اللقاء سيتصدر المجموعة.

وقال فالفيردي، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي للمباراة: "ما يحدث مع جولين لوبيتيجي أمر طبيعي في أندية مثل برشلونة وريال مدريد".

وتابع حديثه: "بالطبع أود رؤية لوبيتيجي في مباراة الكلاسيكو، هذا سيعني أننا جميعًا في مراكزنا ولم تتم إقالته".

ويتعرض جولين لوبيتيجي، مدرب الريال، لانتقادات كثيرة بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة والخسارة القاسية من سسكا موسكو في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال
المزيد عن: ريال مدريد جولين لوبيتيجي برشلونة الإسباني الكلاسيكو إرنيستو فاللفيردي
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