ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

بوتين: لقائي مع ترامب في هلسنكي كان "مفيدا"

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:39 م
بوتين: لقائي مع ترامب في هلسنكي كان مفيدا
فلاديمير بوتين
طباعة
وكالات
 

 أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن لقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في هلسنكي كان مفيدا، لذلك موسكو تستغرب من خطوات واشنطن غير الودية وغير المبررة.

وقال بوتين خلال لقائه مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون: "في بداية حديثنا، أود أن أذكر باللقاء مع رئيس الولايات المتحدة في هلسنكي. كان هذا، في رأيي، مفيدا…"، مشيرا إلى أن موسكو تستغرب من خطوات واشنطن غير الودية "بالنسبة لنا، نندهش في بعض الأحيان أن نرى كيف تتخذ الولايات المتحدة خطوات غير مبررة على الإطلاق تجاه روسيا لا يمكن أن نطلق عليها اسم ودية".

وأعلن الرئيس الروسي أنه من المفيد استمرار الحوار مع الرئيس الأمريكي على هامش فعاليات دولية في المستقبل القريب، على سبيل المثال، في باريس.

موضحا بالقول: "بالطبع ، سيكون من المفيد مواصلة الحوار المباشر مع رئيس الولايات المتحدة، قبل كل شيء على هامش الفعاليات الدولية التي ستعقد في المستقبل القريب. على سبيل المثال، في باريس. بالطبع، إذا كان الجانب الأمريكي مهتما بهذه الاتصالات".

وكشف الرئيس بوتين خلال لقائه بولتون، عن نيته بتبادل الآراء حول المسائل الاستراتيجية ومسألة نزع السلاح، مشيرا إلى أن موسكو على علم بشكوك الإدارة الأمريكية حول قضية تجديد معاهدة "ستارت-3".

وقال بوتين: "بالطبع سيكون من المفيد تبادل الآراء معكم حول مسائل الاستقرار الاستراتيجي، مسائل نزع السلاح والنزاعات الاقليمية. نحن على علم، ونتحدث كثيرا حول خروج الولايات المتحدة من طرف واحد من اتفاق الدفاع الصاروخي. وسمعنا منذ وقت قليل بنية الولايات المتحدة بالخروج من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، ونحن على علم بشكوك الإدارة الأمريكية حول قضية تجديد معاهدة "ستارت-3"، ونسمع بخطط نشر بعض عناصر نظام الدفاع الصاروخي في الفضاء".

المزيد عن: هلسنكي مفيدا لقاء ترامب الرئيس الروسي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
18:55
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
يونج بويز - سويسرا
-
x
18:55
-
فالنسيا - أسبانيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
21:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
21:00
-
سسكا موسكو - روسيا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
21:00
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
21:00
-
ليون - فرنسا
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
0
x
17:00
1
السد - قطر
دوري أبطال أفريقيا 2018
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
كأس مصر
الإسماعيلي
1
x
15:00
0
المقاولون العرب
الزمالك
0
x
18:00
0
الانتاج الحربي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/23/2018 5:50:00 PM