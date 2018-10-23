بوتين: لقائي مع ترامب في هلسنكي كان "مفيدا"

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن لقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في هلسنكي كان مفيدا، لذلك موسكو تستغرب من خطوات واشنطن غير الودية وغير المبررة.

وقال بوتين خلال لقائه مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون: "في بداية حديثنا، أود أن أذكر باللقاء مع رئيس الولايات المتحدة في هلسنكي. كان هذا، في رأيي، مفيدا…"، مشيرا إلى أن موسكو تستغرب من خطوات واشنطن غير الودية "بالنسبة لنا، نندهش في بعض الأحيان أن نرى كيف تتخذ الولايات المتحدة خطوات غير مبررة على الإطلاق تجاه روسيا لا يمكن أن نطلق عليها اسم ودية".

وأعلن الرئيس الروسي أنه من المفيد استمرار الحوار مع الرئيس الأمريكي على هامش فعاليات دولية في المستقبل القريب، على سبيل المثال، في باريس.

موضحا بالقول: "بالطبع ، سيكون من المفيد مواصلة الحوار المباشر مع رئيس الولايات المتحدة، قبل كل شيء على هامش الفعاليات الدولية التي ستعقد في المستقبل القريب. على سبيل المثال، في باريس. بالطبع، إذا كان الجانب الأمريكي مهتما بهذه الاتصالات".

وكشف الرئيس بوتين خلال لقائه بولتون، عن نيته بتبادل الآراء حول المسائل الاستراتيجية ومسألة نزع السلاح، مشيرا إلى أن موسكو على علم بشكوك الإدارة الأمريكية حول قضية تجديد معاهدة "ستارت-3".

وقال بوتين: "بالطبع سيكون من المفيد تبادل الآراء معكم حول مسائل الاستقرار الاستراتيجي، مسائل نزع السلاح والنزاعات الاقليمية. نحن على علم، ونتحدث كثيرا حول خروج الولايات المتحدة من طرف واحد من اتفاق الدفاع الصاروخي. وسمعنا منذ وقت قليل بنية الولايات المتحدة بالخروج من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، ونحن على علم بشكوك الإدارة الأمريكية حول قضية تجديد معاهدة "ستارت-3"، ونسمع بخطط نشر بعض عناصر نظام الدفاع الصاروخي في الفضاء".