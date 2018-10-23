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شاهد (مجانا).. مباراة الترجي وبريميرو دي اوجوستو يلا شوت بدون تقطيع الان

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:40 م
شاهد (مجانا).. مباراة الترجي وبريميرو دي اوجوستو يلا شوت بدون تقطيع الان
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شاهد (مجانا).. مباراة الترجي وبريميرو دي اوجوستو يلا شوت بدون تقطيع الان 


يستضيف فريق الترجي الرياضي التونسي، نظيره بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، في مباراة خارج التوقعات في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على ملعب الملعب الاولمبي برادس، مشاهدة البث الحي والمباشر مباراة الترجي الرياضي التونسي وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي بدون تقطيع وبجودة عالية للغاية.

ويعول معين الشعباني مدرب الترجي على قوته الضاربة المتمثلة أنيس البدري وهيثم الجويني وفرانك كوم، من أجل حسم بطاقة العبور إلى النهائي الإفريقي، فنتيجة الذهاب تلقي بظلالها على موقعة رادس، حيث كان فريق الترجي تعرض لخسارة مفاجئة في أنجولا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت قبل أسبوعين، على ملعب سيداد إينيفارسيتاريا.
شاهد (مجانا).. مباراة الترجي وبريميرو دي اوجوستو يلا شوت بدون تقطيع الان 

الترجي كان قد أنهى دور المجموعات في وصافة المجموعة الأولى خلف الأهلي المصري، قبل أن يصطدم بغريمه التقليدي النجم الساحلي في الدور ثمن النهائي، ويحقق الفوز عليه ذهابا وإيابا، ويضرب موعدا مع مفاجأة دوري أبطال أوروبا هذا العام فريق بريميرو دي أوجوستو، الذي حل في المرتبة الثانية خلف النجم الساحلي في المجموعة الرابعة.

ويمكنكم أعزائنا المتابعين مشاهدة مباراة الترجي وبريميرو دي أوجوستو عبر البث الحي والمباشر لبي إن سبورت اتش دي 7، مع وجود استوديو تحليلي للمباراة.

شاهد (مجانا).. مباراة الترجي وبريميرو دي اوجوستو يلا شوت بدون تقطيع الان 

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