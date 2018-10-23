كورة اون لاين | مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر دوري ابطال افريقيا ( CAF ) | كول كورة
الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:37 م
كورة اون لاين | مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر دوري ابطال افريقيا ( CAF ) | كول كورة
وفاق سطيق هو أول فريق يتمكن من إقصاء الأهلي من نصف نهائي دوري الأبطال قبل 20 عامًا، وبالتحديد عندما التقى الفريقان في نسخة 1988، بعدما ودع الأهلي المسابقة بركلات الترجيح عقب نهاية المباراتين (2-2).
كورة اون لاين | مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر دوري ابطال افريقيا ( CAF ) | كول كورة
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