يستضيف فريق الترجي التونسي ضيفه بريميرو أوجستو الأنجولي في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب رادس، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق الترجي التونسي مباراة اليوم ولابديل أمامه سوى الفوز بأكثر من هدف للتأهل للمباراة النهائية للبطولة، بعدما خسر ذهابا بهدف نظيف في أنجولا، ويعول الفريق التونسي على خبرات لاعبيه وقوة خط وسطه في موقعة اليوم.





رابط يلا شوت HD مشاهدة بث حي مباشر مباراة الترجي وبريميرو دي اوجوستو

وسيسعى الترجي الذي استغنى مؤخراً عن خدمات مدربه خالد بن يحي والذي عوّضه بمساعده معين الشعباني، إلى لملمة أوراقه التي تشتتت بعد عدد من النكسات المتعاقبة، وسيكون التحدي كبيراً أمام فريق أنغولي منظم سيستهدف بكل جهوده حرمان العرب من نهائي خالص سيما أنّ طرفي نصف النهائي الثاني هما الأهلي المصري ووفاق سطيف، علماً بأنّ الفريق الأحمر كان قد فاز ذهاباً في القاهرة (2-0).

معلومات عن خصم الترجي:

على الجانب الأخر يدخل فريق بريميرو مباراة اليوم بحثا عن الحفاظ عن نتيجة الذهاب وتحقيق مفاجأة تاريخية بالتأهل لنهائي البطولة، بعدما حقق مفاجأة بالفوز ذهابا بهدف دون رد.

وكان بريميرو قد حقق مفاجأة أيضا بالإطاحة بالعملاق مازيمبي الكونغولي من دور الـ8 للبطولة، بينما تأهل الترجي على حساب النجم الساحلي.

رابط يلا شوت HD مشاهدة بث حي مباشر مباراة الترجي وبريميرو دي اوجوستو





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الترجي وبريميرو أوجستو في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.



