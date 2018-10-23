مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني يكرم فرقة "الجيتس"

قررت إدارة مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني برئاسة سهير عبدالقادر، تكريم فرقة الجيتس، أشهر الفرق الغنائية في السبعينات، أنشأها الملحن والموزع سمير حبيب ولحن معظم أغانيها سنة 1975.

يذكر أن مهرجان الفنون والفلكلور الافروصيني تنطلق فعالياته يوم السبت المقبل الموافق ٢٧ أكتوبر الحالي بقصر المانسترلي بالمنيل وتستمر فاعلياته حتي الثالث من نوفمبر المقبل.

المهرجان تقيمه معالي وزيرة السياحة رانيا المشاط برئاسة سهير عبد القادر خبيرة المهرجانات الدولية. برعاية عدد من الوزراء والمؤسسات منها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة التضامن وأكاديمية الفنون.