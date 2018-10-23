أرنولد : نريد المنافسة علي البريميرليج ودوري الأبطال.. والمداورة مفيدة للجميع

أكد ألكسندر أرنولد لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إن في أي نادٍ كبير هناك منافسة على المراكز، وأن المداورة تبقي الجميع متأهبين و يقدمون أفضل ما لديهم.





وأضاف أرنولد في تصريحات صحفية : "نريد أن ننافس على كل من البريميرليج ودوري الأبطال، ولايزال هناك الكثير، وتقديم آداء أفضل هو شيء نسعى إلى تحقيقه".





وأكمل : "يستغرق الأمر بعض الوقت للتعود على دوري أبطال أوروبا، لكنني الآن اعتدت عليها، وإنها واحدة من أكبر المسابقات في العالم، وأشعر بأنني جاهز لها".





وتابع : "‏جميع الفرق المشاركة في هذه المسابقة لا تريد أن تشارك فقط، وريد ستار أظهروا أنهم فريق لا يخاف من التي من المفترض أن تكون الفرق الأكبر منه".





وأختتم : "إستقبال 13 هدف في 8 مباريات (في دوري الأبطال) ليس أفضل شيء، لكننا وصلنا