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أرنولد : نريد المنافسة علي البريميرليج ودوري الأبطال.. والمداورة مفيدة للجميع

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:36 م
أرنولد : نريد المنافسة علي البريميرليج ودوري الأبطال.. والمداورة مفيدة للجميع
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أحمد عصام
 
أكد ألكسندر أرنولد لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إن في أي نادٍ كبير هناك منافسة على المراكز، وأن المداورة تبقي الجميع متأهبين و يقدمون أفضل ما لديهم.

وأضاف أرنولد في تصريحات صحفية : "نريد أن ننافس على كل من البريميرليج ودوري الأبطال، ولايزال هناك الكثير، وتقديم آداء أفضل هو شيء نسعى إلى تحقيقه".

وأكمل : "يستغرق الأمر بعض الوقت للتعود على دوري أبطال أوروبا، لكنني الآن اعتدت عليها، وإنها واحدة من أكبر المسابقات في العالم، وأشعر بأنني جاهز لها".

وتابع : "‏جميع الفرق المشاركة في هذه المسابقة لا تريد أن تشارك فقط، وريد ستار أظهروا أنهم فريق لا يخاف من التي من المفترض أن تكون الفرق الأكبر منه".

وأختتم : "إستقبال 13 هدف في 8 مباريات (في دوري الأبطال) ليس أفضل شيء، لكننا وصلنا 
المزيد عن: ليفربول الإنجليزي دوري أبطال اوروبا البريميرليج ألكسندر أونولد
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