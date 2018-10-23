مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر اليوم| لايف مباراة الزمالك (zamalek ) في كأس مصر live
الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:36 م
مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر اليوم| لايف مباراة الزمالك (zamalek ) في كأس مصر live
ينشر موقع الفجر الرياضي تشكيل فريق الإنتاج الحربي لمواجهة فريق الزمالك مساء اليوم الثلاثاء في دور الـ16 ببطولة كأس مصر.
جاء تشكيل الإنتاج الحربى أمام الزمالك على النحو التالى:
عامر عامر فى حراسة المرمى وأحمد شديد قناوي ومحمود البدري ومعاذ الحناوي وعبد الرحمن فاروق ومحمود كابونجا ومحمد عادل وعبد الرحمن بودي ومحمد مسعد ومحمد رجب وموسى دياوارا .
مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر اليوم| لايف مباراة الزمالك (zamalek ) في كأس مصر live
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