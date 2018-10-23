مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فيكتوريا بلزن بث مباشر
الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:35 م
سيكون ريال مدريد الإسباني مطالب بالفوز والفوز فقط أمام فيكتوريا بلزن التشيكي، في المواجهة التي تجمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، معقل الميرينجي، في واحدة من أصعب المباريات في الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي ستنقلها قناة بي إن سبورت اتش دي 3.
ويمر ريال مدريد بفترة صعبة للغاية تحت قيادة الإسباني جولين لوبتيجي، حيث تعرض الفريق لخسارة مذلة خارج قواعده أمام سسكا موسكو الروسي في الجولة الماضية، ويحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط حققها من الفوز الأول على روما الإيطالي بثلاثية، خلف كل من سسكا موسكو (4 نقاط) وروما (3 نقاط).
ويدرك لوبتيجي أن تلك المباراة ستكون عنق زجاجة ومباراة حاسمة في مشوار الفريق الإسباني بطل دوري الأبطال في الثلاث سنوات الأخيرة، وربما تكون الأخيرة للمدرب في حال كانت النتيجة غير إيجابية، خاصة بعد الهزيمة المذلة في الأسبوع الماضي من بطولة الدوري الإسباني أمام ليفانتي بنتيجة 2-1.
تبدأ مواجهة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وستكون منقولة عبر بي إن سبورت اتش دي 3 ويعلق عليها المعلق الشهير رؤوف خليف مع وجود استوديو تحليلي.
ويمر ريال مدريد بفترة صعبة للغاية تحت قيادة الإسباني جولين لوبتيجي، حيث تعرض الفريق لخسارة مذلة خارج قواعده أمام سسكا موسكو الروسي في الجولة الماضية، ويحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط حققها من الفوز الأول على روما الإيطالي بثلاثية، خلف كل من سسكا موسكو (4 نقاط) وروما (3 نقاط).
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ويدرك لوبتيجي أن تلك المباراة ستكون عنق زجاجة ومباراة حاسمة في مشوار الفريق الإسباني بطل دوري الأبطال في الثلاث سنوات الأخيرة، وربما تكون الأخيرة للمدرب في حال كانت النتيجة غير إيجابية، خاصة بعد الهزيمة المذلة في الأسبوع الماضي من بطولة الدوري الإسباني أمام ليفانتي بنتيجة 2-1.
تبدأ مواجهة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وستكون منقولة عبر بي إن سبورت اتش دي 3 ويعلق عليها المعلق الشهير رؤوف خليف مع وجود استوديو تحليلي.
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