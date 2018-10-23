مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فيكتوريا بلزن بث مباشر

سيكون ريال مدريد الإسباني مطالب بالفوز والفوز فقط أمام فيكتوريا بلزن التشيكي، في المواجهة التي تجمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، معقل الميرينجي، في واحدة من أصعب المباريات في الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبط

ال أوروبا، والتي ستنقلها قناة بي إن سبورت اتش دي 3.



ويمر ريال مدريد بفترة صعبة للغاية تحت قيادة الإسباني جولين لوبتيجي، حيث تعرض الفريق لخسارة مذلة خارج قواعده أمام سسكا موسكو الروسي في الجولة الماضية، ويحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط حققها من الفوز الأول على روما الإيطالي بثلاثية، خلف كل من سسكا موسكو (4 نقاط) وروما (3 نقاط).