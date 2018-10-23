نيابة قليوب تصرح بدفن جثامين موظفي مكتب البريد قليوب

صرحت النيابة العامة بقليوب، اليوم الثلاثاء، بدفن جثامين موظفي مكتب بريد قليوب، بعد مصرعهما بعد اكتشاف عجز 3 ملايين جنيهًا بعهدتهم.









وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من الرائد محمد السيسي رئيس مباحث قسم قليوب بإطلاق رئيس خزينة مكتب بريد قليوب، محمد. ح، 59 سنة، ومقيم قليوب المحطة النار على نفسه هو وزميله المدعو، عبدالمؤمن. ع، صراف أول خزينة ومقيم دملو مركز بنها وانتقل اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية وتبين قيام موظف بمكتب بريد قليوب بإطلاق النار على زميله بطبنجة كانت بحوزته وبعدها أطلق النار على نفسه عقب اكتشاف لجنة تفتيش من مكتب البريد الرئيسى ببنها وجود عجز فى عهدته بقيمة 3 ملايين جنيه.





وكشفت التحقيقات الأولية لضباط البحث الجنائي ملابسات الحادث وهي أن لجنة من منطقة البريد قاموا بجرد بالدور الثاني للخزينة العامة لمدن قليوب وبنها والقناطر الخيرية، وخلال الجرد تبين عجزًا ماليًا يصل لمبلغ 3 ملايين جنيه عهدة رئيس الخزينة فنشبت مشادة كلامية بين “م. ح” رئيس الخزينة، و”م. ع” صراف أول الخزينة وفور خروج المفتشين إلى المكتب المجاور لهم لتكملة الجرد سمعوا صوت طلقات نيران وبالذهاب إلى مصدر الصوت وجدوا الجثتين ملقتان على الأرض وسط الدماء.



