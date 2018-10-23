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القنصل العام في ميلانو يشارك في حفل لتكريم الدكتور زاهي حواس ومحمد أبوالعنين

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:36 م
القنصل العام في ميلانو يشارك في حفل لتكريم الدكتور زاهي حواس ومحمد أبوالعنين
زاهي حواس ومحمد أبوالعنين
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أحمد رمضان متولي
 

شارك السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام في ميلانو، في الحفل الذى نظمته مؤسسة الثقافة والتضامن الإيطالية (جمعية إيطالية غير هادفة للربح) مساء يوم  22 أكتوبر الجارى لتكريم كل من الدكتور زاهي حواس ورجل الأعمال محمد أبو العنين بجائزة "نجمة العطاء الاجتماعي" لعام 2018، حيث حظي الحفل بتغطية عدد من الإعلاميين المصريين والأجانب.

 

 وأشار السفير إيهاب أبو سريع إلي أن التكريم جاء تقديراً لدور الدكتور زاهي حواس في الاكتشافات الأثرية ودوره في المحافظة علي التراث العالمى، بالإضافة إلي تأليفه العديد من الكتب باللغات المختلفة حول الحضارة المصرية القديمة. كما تم تكريم رجل الأعمال محمد ابو العنين لدوره الاجتماعي في دعم وتعزيز قيم الثقافة والتضامن والتعايش والتعاون  بين الشعوب  ودعمه للصداقة بين الشعبين المصري والإيطالي.

 

وقدم السفير التهنئة لكل من الدكتور زاهي حواس ورجل الأعمال محمد أبو العنين على حصولهم علي الجائزة، مؤكداً على أهمية استمرار جهودهم الإيجابية في هذا الصدد واستثمارها في التعريف بالحضارة المصرية القديمة، والترويج السياحى لمصر خاصة في ضوء أهمية السوق الإيطالي لصناعة السياحة المصرية، بالإضافة إلى دعم علاقات الصداقة التاريخية المميزة بين الشعبين المصرى والإيطالي.

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