يلا شوت .. بث مباشر مباراة الترجي وبريميرو دي اوجوستو .. بث مباشر









يستضيف فريق الترجي الرياضي التونسي، نظيره بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، في مباراة خارج التوقعات في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على ملعب الملعب الاولمبي برادس، مشاهدة البث الحي والمباشر مباراة الترجي الرياضي التونسي وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي بدون تقطيع وبجودة عالية للغاية.





ويعول معين الشعباني مدرب الترجي على قوته الضاربة المتمثلة أنيس البدري وهيثم الجويني وفرانك كوم، من أجل حسم بطاقة العبور إلى النهائي الإفريقي، فنتيجة الذهاب تلقي بظلالها على موقعة رادس، حيث كان فريق الترجي تعرض لخسارة مفاجئة في أنجولا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت قبل أسبوعين، على ملعب سيداد إينيفارسيتاريا.

يلا شوت .. بث مباشر مباراة الترجي وبريميرو دي اوجوستو .. بث مباشر





الترجي كان قد أنهى دور المجموعات في وصافة المجموعة الأولى خلف الأهلي المصري، قبل أن يصطدم بغريمه التقليدي النجم الساحلي في الدور ثمن النهائي، ويحقق الفوز عليه ذهابا وإيابا، ويضرب موعدا مع مفاجأة دوري أبطال أوروبا هذا العام فريق بريميرو دي أوجوستو، الذي حل في المرتبة الثانية خلف النجم الساحلي في المجموعة الرابعة.

يلا شوت .. بث مباشر مباراة الترجي وبريميرو دي اوجوستو .. بث مباشر





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يلا شوت .. بث مباشر مباراة الترجي وبريميرو دي اوجوستو .. بث مباشر