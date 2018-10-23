مشاهدة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر رابط كورة لايف HD بث مباشر.. مباراة الاهلي ووفاق سطيف في دوري ابطال افريقيا - كول كورة

ويكفي الأهلي التعادل أو الخسارة (1-0) الليلة من أجل حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، بعد حصد وصافة النسخة الماضية للبطولة.





وسيواجه الفائز من هذه المباراة نظيره المتأهل من الترجي التونسي وأول أغسطس الأنجولي في المباراة النهائية، مع العلم أن الفريق الأنجولي حسم لقاء الذهاب على أرضه (1-0).









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