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يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي و بريميرو دي اوجوستو بث مباشر| مشاهدة مباراة الترجي و بريميرو بدون تقطيع yalla shoot

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:32 م
يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي و بريميرو دي اوجوستو بث مباشر| مشاهدة مباراة الترجي و بريميرو بدون تقطيع yalla shoot
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يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي و بريميرو دي اوجوستو بث مباشر| مشاهدة مباراة الترجي و بريميرو بدون تقطيع yalla shoot

سيبحث الترجي، اليوم الثلاثاء، عن التأهل السابع في تاريخه لنهائي دوري أبطال أفريقيا، وخاض الفريق 6 نهائيات سابقة أولها في 1994، الذي توج به بعد التعادل مع الزمالك المصري ذهابا في تونس (0 - 0)، والفوز في مصر (3 - 1).

يستضيف فريق الترجي التونسي ضيفه بريميرو أوجستو الأنجولي في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب رادس، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق الترجي التونسي مباراة اليوم ولابديل أمامه سوى الفوز بأكثر من هدف للتأهل للمباراة النهائية للبطولة، بعدما خسر ذهابا بهدف نظيف في أنجولا، ويعول الفريق التونسي على خبرات لاعبيه وقوة خط وسطه في موقعة اليوم.

 

وسيسعى الترجي الذي استغنى مؤخراً عن خدمات مدربه خالد بن يحي والذي عوّضه بمساعده معين الشعباني، إلى لملمة أوراقه التي تشتتت بعد عدد من النكسات المتعاقبة، وسيكون التحدي كبيراً أمام فريق أنغولي منظم سيستهدف بكل جهوده حرمان العرب من نهائي خالص سيما أنّ طرفي نصف النهائي الثاني هما الأهلي المصري ووفاق سطيف، علماً بأنّ الفريق الأحمر كان قد فاز ذهاباً في القاهرة (2-0).

 يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي و بريميرو دي اوجوستو بث مباشر| مشاهدة مباراة الترجي و بريميرو بدون تقطيع yalla shoot



معلومات عن خصم الترجي:

على الجانب الأخر يدخل فريق بريميرو مباراة اليوم بحثا عن الحفاظ عن نتيجة الذهاب وتحقيق مفاجأة تاريخية بالتأهل لنهائي البطولة، بعدما حقق مفاجأة بالفوز ذهابا بهدف دون رد.

 

وكان بريميرو قد حقق مفاجأة أيضا بالإطاحة بالعملاق مازيمبي الكونغولي من دور الـ8 للبطولة، بينما تأهل الترجي على حساب النجم الساحلي.

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

 تنطلق مباراة الترجي وبريميرو أوجستو في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.


يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي و بريميرو دي اوجوستو بث مباشر| مشاهدة مباراة الترجي و بريميرو بدون تقطيع yalla shoot


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