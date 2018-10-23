ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

كورة أون لاين لايف الآن مباشر - مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر - يوتيوب

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:34 م
كورة أون لاين لايف الآن مباشر - مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر - يوتيوب
طباعة
 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مباراة نارية أمام الإنتاج الحربي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، والتي يحمل لقبها نادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، حيث تقام المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور عدد من الجماهير.

 

وكان الزمالك تجاوز فريق منية سمنود في دور الإثنين والثلاثين من المسابقة التي يحمل لقبها القلعة البيضاء بصعوبة بهدف سجله لاعب الإسماعيلي السابق، إبراهيم حسن، أما الإنتاج الحربي الذي يقوده فنيا المدرب مختار مختار نجح في تخطي كمين اتحاد الشرطة بهدفين دون رد، سجلهما محمد رجب ومحمد حمدي ليعبر إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بث مباشر مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي بدون تقطيع.

 

الإنتاج الحربي يدخل مباراة الزمالك وهو منتشيا بتربعه على عرش الدوري المصري، متفوقا على كل من الزمالك وبيراميدز وسموحة، أما الزمالك فرغم من تقديمه مستويات جيدة إلا أن جمهور الزمالك يرغب في رؤية فريقه بشكل مميز في بطولة الدوري المحلي وبطولة الكأس.

 

وكان الزمالك توج بلقب كأس مصر الموسم المقبل، بعدما حقق الفوز في النهائي على حساب العنيد سموحة، حيث كان يدير الزمالك وقتها المدرب الراحل عن القلعة البيضاء، خالد جلال.


المزيد عن: مشاهدة الزمالك والانتاج مباراة نارية كورة شاهد مباراة الزمالك والانتاج الزمالك والانتاج الحربي الزمالك ضد الانتاج الحربي الزمالك الانتاج الحربي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تأثر الدوري الإسباني بغياب رونالدو ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
18:55
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
يونج بويز - سويسرا
-
x
18:55
-
فالنسيا - أسبانيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
21:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
21:00
-
سسكا موسكو - روسيا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
21:00
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
21:00
-
ليون - فرنسا
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
0
x
17:00
1
السد - قطر
دوري أبطال أفريقيا 2018
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
كأس مصر
الإسماعيلي
1
x
15:00
0
المقاولون العرب
الزمالك
0
x
18:00
0
الانتاج الحربي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/23/2018 5:50:00 PM