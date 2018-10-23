كورة أون لاين لايف الآن مباشر - مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر - يوتيوب

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في أمام الإنتاج الحربي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، والتي يحمل لقبها نادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، حيث تقام المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور عدد من الجماهير.

وكان الزمالك تجاوز فريق منية سمنود في دور الإثنين والثلاثين من المسابقة التي يحمل لقبها القلعة البيضاء بصعوبة بهدف سجله لاعب الإسماعيلي السابق، إبراهيم حسن، أما الإنتاج الحربي الذي يقوده فنيا المدرب مختار مختار نجح في تخطي كمين اتحاد الشرطة بهدفين دون رد، سجلهما محمد رجب ومحمد حمدي ليعبر إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بث مباشر مباراة بدون تقطيع.

الإنتاج الحربي يدخل مباراة الزمالك وهو منتشيا بتربعه على عرش الدوري المصري، متفوقا على كل من الزمالك وبيراميدز وسموحة، أما الزمالك فرغم من تقديمه مستويات جيدة إلا أن جمهور الزمالك يرغب في رؤية فريقه بشكل مميز في بطولة الدوري المحلي وبطولة الكأس.

وكان الزمالك توج بلقب كأس مصر الموسم المقبل، بعدما حقق الفوز في النهائي على حساب العنيد سموحة، حيث كان يدير الزمالك وقتها المدرب الراحل عن القلعة البيضاء، خالد جلال.