شاهد مباراة الزمالك الآن – الآن مشاهدة مباراة الزمالك شاهد الان الزمالك والانتاج الحربي في كاس مصر بث مباشر اونلاين





يقدم الفجر الرياضي، خدمة بث مباشر - مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي – كأس مصر، بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي تشاهدونها عبر قناني نايل سبورت وأون سبورت، مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي ضمن منافسات كأس مصر، حيث يمكن لمتابعي الفجر الرياضي، مشاهدة مباراة الزمالك ضد الانتاج الحربي في بث مباشر وحي عبر الموقع بطريقة سهلة وبدون تقطيع للبث المباشر.

موعد مباراة الزمالك والانتاج الحربي

مباراة الزمالك والانتاج الحربي تتابعونها مباشرة اليوم عبر قنوات أون سبورت ونايل سبورت في تمام الساعة 18:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 19:00 بتوقيت السعودية.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم "جنش"، خط الدفاع: بهاء مجدي ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وحازم إمام، خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف "أوباما" وإبراهيم حسن ومحمد ابراهيم، خط الهجوم: كاسونجو.

تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمي: عامر عامر، الدفاع: وهاب أنان – أحمد دويدار – معاذ الحناوي – أحمد شديد قناوي، الوسط: عبد الرحمن بودي – محمود حمادة – الغنام محمد – موسى دياوارا، الهجوم: جيمس تيدي – محمد رجب

يلا شوت | مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي في كأس مصر | كورة لايف | رابط مشاهدة مباراة الزمالك.. مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر.. لايف HD مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر اليوم الثلاثاء الموافق 23-10-2018 كورة اون لاين لايف | نقل مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي بدون تقطيع كورة جول لجميع مباريات اليوم جوال يوتيوب باكثر من جودة حصريا على كورة لايف.