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عاجل | مشاهدة مباراة الترجي وبريميرودي اوجوستو - بث مباشر23-10-2018 مباراة اياب نصف نهائي افريقيا| يلا شوت

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:32 م
عاجل | مشاهدة مباراة الترجي وبريميرودي اوجوستو - بث مباشر23-10-2018 مباراة اياب نصف نهائي افريقيا| يلا شوت
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عاجل | مشاهدة مباراة الترجي وبريميرودي اوجوستو -  بث مباشر23-10-2018 مباراة اياب نصف نهائي  افريقيا| يلا شوت

يسعى فريق الترجى التونسى لحسم تأهله إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا عندما يستضيف بريميرو دي أوجوستو الأنجولى مساء اليوم، الثلاثاء، بإياب نصف نهائى المسابقة.

 
موعد مباراة الترجى ضد بريميرو دى أوجوستو
وتنطلق المباراة فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD7.
عاجل | مشاهدة مباراة الترجي وبريميرودي اوجوستو -  بث مباشر23-10-2018 مباراة اياب نصف نهائي  افريقيا| يلا شوت

ويسعى الترجى للفوز بفارق هدفين دون رد على الأقل لضمان التأهل إلى المباراة النهائية، بعدما خسر فى أنجولا بهدف دون رد، وهو أول فوز لفريق بريميرو دى أوجستو على العملاق التونسى فى تاريخ مواجهات الفريقين بدورى أبطال أفريقيا.

ويتسحل الترجى بـ40 ألف متفرج على ملعب رادس فى مباراة اليوم، بعدما وافقت وزارة الداخلية التونسية على هذا العدد الكبير وقامت إدارة النادى بطباعة 40 ألف تذكرة لضمان حشد جماهيرى كبير فى مباراة نصف النهائى المصيرية.

عاجل | مشاهدة مباراة الترجي وبريميرودي اوجوستو -  بث مباشر23-10-2018 مباراة اياب نصف نهائي  افريقيا| يلا شوت


المزيد عن: نصف النهائي الافريقي مشاهده الترجي وبريميرو الترجي وبريميرو
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