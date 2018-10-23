عرض فيلم "المزين" في سينما الهناجر اليوم

يعرض اليوم الثلاثاء الفيلم الروائي القصير "المزين" للمخرج اندرو مسعد، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، في الساعة الخامسة مساءً، ضمن عروض أفلام ملتقي رؤي لسينما الشباب.

وتدور قصة العمل حول قضية هامة من خلال موقف وحوار جريء يكشف عن الثقافة والفكر داخل المجتمع.

والعمل من بطولة الفنان عصام جمعة، والفنان إسماعيل جمال، والفنان سامح صبحي، و الفنان خالد جيكا، ومدير تصوير العمل احمد عبد الصمد.

كما تعقد ندوة فنية عقب العمل، وحوار مفتوح مع الجمهور لمناقشة وجهة النظر والرد علي الأسئلة.

يذكر أن المخرج اندرو مسعد، شارك بفيلمه المزين في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط 2018.