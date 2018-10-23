أكد عبد المؤمن جابو لاعب نادي وفاق سطيف الجزائري، أن مواجهة فريقه أمام الأهلي تذكره بمواجهة منتخب الجزائر مع ألمانيا في دور الـ16 بكأس العالم 2014.

دون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف في دوري ابطال افريقيا |اون لاين ماتش الاهلي

وأشار جابو في تصريحات نشرها موقع قناة تي في موند الفرنسية، إلى أنه يعمل دومًا على مساعدة اللاعبين صغار السن في فريقه بفضل خبراته المونديالية.





وقال اللاعب الجزائري: "بفضل كأس العالم 2014 سيكون بإمكاني مساعدة زملائي الحاليين، أحاولأن أمنح اللاعبين الصغار النصائح دائمًا سواء داخل الملعب أو خارجه".

دون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف في دوري ابطال افريقيا |اون لاين ماتش الاهلي

واختتم: "أريد النجاح لكل اللاعبين أمام الأهلي، هذه المباراة تذكرني بأجواء لقاء الجزائر أمام ألمانيا في كأس العالم 2014".





وسيلتقي الأهلي مع وفاق سطيف في الجزائر غدًا الثلاثاء في إطار مباريات الإياب من قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بتفوق ممثل مصر بهدفين نظيفين.

دون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف في دوري ابطال افريقيا |اون لاين ماتش الاهلي



