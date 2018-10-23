أيمن بهجت قمر عن أغنية "النفسية": "نفسي طويل وبينا القانون"

دافع الشاعر أيمن بهجت قمر عن أغنيته الجديدة "النفسية" والتي طرحها الفنان محمد الشرنوبي بصوته منذ أيام، وذلك بعد أن ظهر مطرب شاب يدعى حمزة يتهم صناع الأغنية بسرقتها منه.





علق أيمن بهجت قمر على تلك الأزمة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "أنا الحمد لله مش محتاج بعد العمر ده إني اتخانق مع حد وأدخل في نزاع على أخر الزمن على أغنيه ده شئ ما حصلش معايا في بداياتي فأكيد يعني مش المفروض إنه يحصل بعد 27 سنه تعبت فيهم وبنيت إسم وسمعه الحمد لله مش هزكي نفسي".





وتابع: "أنا كتبت الأغنية دي من حوالي 3 سنين وعملناها أنا ومحمد يحيى لمحمد الشرنوبي من فترة طويلة حوالي سنة ونص، وأكتر والكلام اترخص في الرقابة بإسمي في أول مارس وكل شيء كان تمام لحد ما لقيت من كام يوم مطرب شاب والله والله عمري ما كلمته ولا أعرفه شخصيا ومش زي ما هو ماشي يقول".





وأضاف: "المهم لما لقيت الإسم والفكرة والمحتوى كله متشابه ولقيت لوجو صوت الدلتا قلت بلاش أعمل بلبلة للولد مع الشركة، كلمت ملحن شاب صاحبه أنا أعرفه وبلغته إن فيه أغنية لمحمد الشرنوبي وكده حرام، وخصوصا إن صاحبه قالي فعلا إحنا عرفنا من وقت مهرجان الجونة إن فيه أغنية معمولة شبهها، قلت له طيب الأغنية دي بفكرتها متسجلة باسمي في المصنفات الفنية يبقى الحل نعمل زي الناس المحترمين، يا تغيروا الكلام يا نلجأ لجهة تحكم بيني وبينهم وهي جهاز الرقابة على المصنفات الفنية".





وتابع الشاعر أيمن بهجت قمر قائلا: "الملحن بلغني إنه مش عارف يحل ومش طرف في الموضوع عكس اللي عرفته بعد كده طبعا، المهم قلت له كده أنا هاضطر أكلم حد في صوت الدلتا وفعلا كلمت حمادة إسماعيل والراجل مشكورا رفع البوستات والبروموهات لأن مش منطقي أسيب فكرتي مشاع وتتحرق ولما تنزل يقولوا إني واخدها من حد تاني، وعشان المطرب الشاب ما يتظلمش ويدفع تمن النزاع قلت لحمادة إسماعيل وهو موجود يقدر يشهد على كلامي برغم إني مش ملزم بالمرة، إني مستعد أهدي الولد أغنية ومايحرقش الغنوة بتاعة الشرنوبي".





واستكمل: "وبلغت صديق المطرب الملحن الشاب وقاللي هابلغهم وفجأة جريوا سبقوا ونزلوا الأغنية قبلنا بيوم والمطرب ماشي يقول في المواقع إني كلمته وعرضت عليه أغنية وهو رفض".





وتابع قائلا: "حقيقي مهزلة وأسلوب رخيص ومافيهوش أدنى أنواع الاحترام لفرق الخبرة والسن والزمالة، وشغالين كمان حسبي الله ونعم الوكيل وآيات قرآنية ودعا علينا وكأن محمد الشرنوبي ده برضه مش مطرب في بداية حياته ومحتاج برضه الفرصة دي، والغريبة إنهم منزلين بوست بيسخروا مني فيه وبيتكلموا بمنتهى عدم الاحترام ويبرروا إن جملة النفسية محتاجة دي ملك الناس ومش حكر على حد، طبعا ده كلام من واحد معندوش أي فكرة وجاهل طب ما الكلام كله ملك الناس وأي حاجة بنكتبها الناس بتقولها وهو ده أساس نجاح الشاعر اللي بيلقط الكلمة أو اللحظة ويحولها لأغنية ومادام اتسجلت باسمي بعنوانها وبفكرتها ومحتواها يبقى خلاص حتى لو توارد خواطر ما ينفعش غير لو هما معاهم ورق يحفظ حقهم بترخيص الكلام قبلي".





واستطرد: "يعني أنا صاحب القصة وتنزل فيلم تيجي حضرتك تألف زيها وتقوللي ما أنا معرفش وتوارد خواطر والأفكار مش حكر على حد".





واختتم "قمر" تصريحه قائلا: "كفاية استهزاء بحقوق الناس، كفاية عدم احترام لتاريخ الناس، كفاية كل ما تتزنق تحولها لصراع أجيال مع شخص هو هو نفسه اللي لحد أسبوع فات بتلجأ له وقت ما بتحتاج لضهر ليك وكان أجدع واحد في الدنيا وقت ما كانت جدعنته ماشية مع مصلحتك.. عموما بينا القانون ومش عشان حاجة هاخدها من وراكوا مثلا لكن عشان زي ما كنت واحد من اللي علموكوا إزاي تدوروا على حقوقكوا هعلمكوا برضه إزاي ما تتعدوش على حقوق الناس ونفسي طويل ويمهل ولا يهمل".