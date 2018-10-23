لايف|بث حي HD يلا شوت بث مباشر|مباراة الاهلي وفاق سطيف بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف مباشر

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أول خسارة إفريقية بركلات الترجيح





توج الأهلي بلقب أبطال الدوري 1984 بركلات الترجيح بنتيجة (4-2) على حساب كانون ياوندي الكاميروني، وبنفس النتيجة تأهل لقبل نهائي نسخة 1987 من نفس البطولة على حساب أفريكا سبورت الإيفواري، لكن في خسر بنفس النتيجة للمرة الأولى في تاريخه الإفريقي أمام وفاق سطيف الجزائري في قبل النهائي.





كان وفاق فاز ذهابا 2-0 وخسر إيابا في القاهرة بنفس النتيجة، وسجل حينها للأهلي علاء ميهوب وربيع ياسين.





أول مركز ثاني مؤهل.. وأول فوز في الجزائر

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مع اختراع نظام المجموعات إفريقيا، حصد الأهلي المركز الثاني في مجموعته مرتين، 1999 و2000 وفي المرتين كان هذا المركز غير مؤهل للدور التالي، الذي كان الدور النهائي، لكن في النسخة التالية لدوري الأبطال 2001، حل ثانيا في مجموعته لكنه تأهل في هذه المرة للدور قبل النهائي في البطولة الذي توج في النهاية بلقبها.





في هذه النسخة التقى الأهلي فريق شباب بلوزداد، وفاز ذهابا وإيابا للمرة الوحيدة حتى الآن، علما فاز للمرة الأولى على فريق جزائري في الجزائر.





فاز الأهلي ذهابا بالقاهرة بهدف حسام غالي، وإيابا بهدف إبراهيم سعيد.