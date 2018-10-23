رابط الاسطورة Live7HD | بث مباشر يوفنتوس ومانشستر يونايتد اليوم 23-20-2018 | يلا شوت كورة لايف اون لاين
وأصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب يصل للهدف رقم 400 في الدوريات الاوروبية الخمس الكبرى، بواقع 84 مع مانشستر يونايتد و311 مع ريال مدريد و5 مع يوفنتوس.
وسيكون
حضور رونالدو مختلفا هذه المرة في أولد ترافورد بعدما عاش أجمل أيام حياته مع
مانشستر يونايتد وحصل على لقب دوري أبطال أوروبا وأفضل لاعب في العالم عام 2008،
حيث سيواجه فريقه القديم.
على
الجانب الأخر يدخل فريق ملنشستر يونايتد مباراة اليوم بحثا عن النقاط الثلاث من
أجل خطف الصدارة من يوفنتوس، ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 4 نقاط من
فوز وتعادل.
وسيكون
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مهددا بالإقالة في حالة خسارته للقاء، بعد تراجع
نتائج ومستوى الفريق بشكل كبير في الموسم الحالي.
رابط الاسطورة Live7HD | بث مباشر يوفنتوس ومانشستر يونايتد اليوم 23-20-2018 | يلا شوت كورة لايف اون لاين
ويدخل
فريق يوفنتوس مباراة اليوم وهو في قمة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط من انتصارين
، ويعود في مباراة اليوم نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي غاب عن
الجولة الثانية بعد تعرضه للطرد أمام فالنسيا في المباراة الأولى.
وستتجه الأنظار نحو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي يعود لمواجهة ناديه القديم للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق وأن واجه النجم كريستيانو رونالدو فريق مانشستر يونايتد في عام 2013، وذلك حينما كان لاعباً وقتها في صفوف فريقه السابق ريال مدريد الإسباني.
يعد
ثنائي يوفنتوس سامي خضيرة والكرواتي ماندذوكيتش أبرز المهددين بالغياب عن مباراة
اليوم، بم تكتمل جاهزية ثنائي مانشستر يونايتد مروان فيلايني وماركوس راشفورد.
موعد
المباراة والقنوات الناقلة:
تنطلق
مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس الإيطالي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع
المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1 الرياضية.
طالب كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى زملائه داخل صفوف السيدة العجوز على نسيان مباراة جنوى التى إنتهت بالتعادل 1-1 بين الطرفين أمس، السبت، والتركيز فى لقاء مانشستر يونايتد بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.