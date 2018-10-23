رابط الاسطورة Live7HD | بث مباشر يوفنتوس ومانشستر يونايتد اليوم 23-20-2018 | يلا شوت كورة لايف اون لاين

وأصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب يصل للهدف رقم 400 في الدوريات الاوروبية الخمس الكبرى، بواقع 84 مع مانشستر يونايتد و311 مع ريال مدريد و5 مع يوفنتوس.

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وسيكون حضور رونالدو مختلفا هذه المرة في أولد ترافورد بعدما عاش أجمل أيام حياته مع مانشستر يونايتد وحصل على لقب دوري أبطال أوروبا وأفضل لاعب في العالم عام 2008، حيث سيواجه فريقه القديم.

على الجانب الأخر يدخل فريق ملنشستر يونايتد مباراة اليوم بحثا عن النقاط الثلاث من أجل خطف الصدارة من يوفنتوس، ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل.

وسيكون المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مهددا بالإقالة في حالة خسارته للقاء، بعد تراجع نتائج ومستوى الفريق بشكل كبير في الموسم الحالي.