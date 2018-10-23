رابط يوتيوب HD | مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف بث مباشر اليوم 23-10-2018 بدون تقطيع
الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:55 م
يحل الناي الأهلي ضيفًا على وفاق سطيف الجزائري، اليوم الثلاثاء 23-10-2018 في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب 8 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساءً، والتي تنقلها "الوطن" في بث مباشرة مع بداية صافرة البداية.
وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما وليد سليمان وإسلام محارب، ما يعني أن الأهلي يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجه ليعبر إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
المزيد عن: مشاهدة الأهلي ووفاق سطيف بث مباشر مباراه الاهلي ووفاق سطيف الجزائري بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف موقع يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلى ووفاق سطيف كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلى ووفاق سطيف كورة ستار بث مباشر مباراة الاهلى ووفاق سطيف كورة اون لاين بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف بي ان سبورت بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف الاسطورة بث مباشر الاهلي ووفاق سطيف الاهلى ووفاق سطيف بث مباشر الآن الأهلي