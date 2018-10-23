ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رابط يوتيوب HD | مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف بث مباشر اليوم 23-10-2018 بدون تقطيع

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:55 م
رابط يوتيوب HD | مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف بث مباشر اليوم 23-10-2018 بدون تقطيع
طباعة
 
يحل الناي الأهلي ضيفًا على وفاق سطيف الجزائري، اليوم الثلاثاء 23-10-2018 في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب 8 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساءً، والتي تنقلها "الوطن" في بث مباشرة مع بداية صافرة البداية.
وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما وليد سليمان وإسلام محارب، ما يعني أن الأهلي يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجه ليعبر إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

المزيد عن: مشاهدة الأهلي ووفاق سطيف بث مباشر مباراه الاهلي ووفاق سطيف الجزائري بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف موقع يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلى ووفاق سطيف كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلى ووفاق سطيف كورة ستار بث مباشر مباراة الاهلى ووفاق سطيف كورة اون لاين بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف بي ان سبورت بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف الاسطورة بث مباشر الاهلي ووفاق سطيف الاهلى ووفاق سطيف بث مباشر الآن الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تأثر الدوري الإسباني بغياب رونالدو ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
18:55
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
يونج بويز - سويسرا
-
x
18:55
-
فالنسيا - أسبانيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
21:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
21:00
-
سسكا موسكو - روسيا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
21:00
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
21:00
-
ليون - فرنسا
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
السد - قطر
دوري أبطال أفريقيا 2018
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
كأس مصر
الإسماعيلي
0
x
15:00
0
المقاولون العرب
الزمالك
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/23/2018 4:15:59 PM