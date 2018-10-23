رابط يوتيوب HD | مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف بث مباشر اليوم 23-10-2018 بدون تقطيع

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما وليد سليمان وإسلام محارب، ما يعني أن الأهلي يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجه ليعبر إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





يحل الناي الأهلي ضيفًا على وفاق سطيف الجزائري، اليوم الثلاثاء 23-10-2018 في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب 8 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساءً، والتي تنقلها "الوطن" في بث مباشرة مع بداية صافرة البداية.