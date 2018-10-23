مشاهدة مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف اليوم | بث مباشر الأهلي VS وفاق سطيف دوري أبطال إفريقيا | AL-AHLY أمام E.S.S لايف HD

أول تعادل جزائري في القاهرة





في دوري أبطال أفريقيا 2015 واجه الأهلي في دور الـ16 فريق اتحاد العاصمة، وفاز الأهلي بهدف محمد بركات ذهابا، قبل أن يتعادل الفريقين 2-2 إيابا في القاهرة، علما بأنه التعادل الأول لفريق جزائري في القاهرة، وسجل حينها للأهلي العمادان النحاس ومتعب.





أول تعادل للأهلي في الجزائر





في النسخة التالية التقى الأهلي فريق شبيبة القبائل في دور المجموعات بدوري أبطال 2006، وفاز الأهلي حينها في القاهرة 2-0، قبل أن يتعادل الأهلي 0-0 إيابا في الجزائر.. علما بأن الأهلي توج باللقب في النهائي.





نقطة وحيدة





في نسخة 2010 التقى الأهلي شبيبة القبائل في دور المجموعات، وخسر ذهابا في تونس، وتعادل بهدف في القاهرة (سجل للأهلي محمد ناجي جدو)، ليسجل الأهلي أضعف نتيجة أمام فريق جزائري بتعادل وهزيمة.





فشل تأهل





للمرة الأولى يواجه الأهلي فريقا جزائريا في دور المجموعات ولا يتأهل للدور التالي، حدث ذلك في نسخة دوري الأبطال 2011، التي فاز فيها الأهلي ذهابا على مولودية الجزائر بثنائية عماد متعب، وتعادل سلبا إيابا.





أول خسارة للسوبر بركلات الترجيح





خسر الأهلي السوبر الإفريقي مرتين، الأخيرة كانت من وفاق سطيف بركلات الترجيح بنتيجة 5-6.





الأهلي التقى وفاق سطيف عام 2015 في السوبر الإفريقي وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 وسجل للأهلي عماد متعب، قبل أن يخسر بركلات الترجيح للمرة الأولى، رغم فوزه مرتين في السابق بنفس الطريقة، عامي 2006 و2007.





أول تأهل للنهائي





الأهلي لم يتأهل من قبل للدور النهائي عبر فريق جزائري، حيث انسحب من قبل نهائي أبطال الدوري 1981 أمام شبيبة القبائل لاغتيال أنور السادات، وخسر بركلات الترجيح أمام وفاق سطيف في قبل نهائي 1988، فهل يصبح التأهل الذكرى الغريبة في نسخة 2018 الذي فاز الأهلي في ذهاب قبل نهائيها بنتيجة 2-0.





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