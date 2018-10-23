كورة أتش دى HD مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد مجانا بث مباشر (كريستيانو رونالدو) يوفنتوس ومانشستر يونايتد

لعب الفريقين من قبل 14 مباراة فاز مانشستر يونايتد في 7 مباريات بينما فاز اليوفي في 6 مباريات وتعادل الفريقين في مباراة وحيدة.

وسيكون المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مهددا بالإقالة في حالة خسارته للقاء، بعد تراجع نتائج ومستوى الفريق بشكل كبير في الموسم الحالي.

على الجانب الأخر يدخل فريق ملنشستر يونايتد مباراة اليوم بحثا عن النقاط الثلاث من أجل خطف الصدارة من يوفنتوس، ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل.

كورة أتش دى HD مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد مجانا بث مباشر (كريستيانو رونالدو) يوفنتوس ومانشستر يونايتد

في مواجهة مثيرة يترقبها عشاق الكرة في العالم، يحل فريق يوفنتوس بقيادة نجمه الأول كريستيانو رونالدو ضيفا ثقيلا على مانشستر يونايتد في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد في موقعة ملتهبة تجمع بين الفريقين في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

مقدمة عن المباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد:

ويدخل فريق يوفنتوس مباراة اليوم وهو في قمة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط من انتصارين ، ويعود في مباراة اليوم نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي غاب عن الجولة الثانية بعد تعرضه للطرد أمام فالنسيا في المباراة الأولى.

وستتجه الأنظار نحو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي يعود لمواجهة ناديه القديم للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق وأن واجه النجم كريستيانو رونالدو فريق مانشستر يونايتد في عام 2013، وذلك حينما كان لاعباً وقتها في صفوف فريقه السابق ريال مدريد الإسباني.

وسيكون حضور رونالدو مختلفا هذه المرة في أولد ترافورد بعدما عاش أجمل أيام حياته مع مانشستر يونايتد وحصل على لقب دوري أبطال أوروبا وأفضل لاعب في العالم عام 2008، حيث سيواجه فريقه القديم.