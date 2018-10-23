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(المارد الأحمر).. يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر دوري ابطال افريقيا اليوم الثلاثاء 23-10-2018 live HD

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:51 م
(المارد الأحمر).. يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر دوري ابطال افريقيا اليوم الثلاثاء 23-10-2018 live HD
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ينقل موقع الفجر الرياضي بعد قليل من الآن مشاهدة مباراة الأهلي المصري ضد فريق وفاق سطيف الجزائري بث مباشر وحصري في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة.

أول خسارة إفريقية بركلات الترجيح

توج الأهلي بلقب أبطال الدوري 1984 بركلات الترجيح بنتيجة (4-2) على حساب كانون ياوندي الكاميروني، وبنفس النتيجة تأهل لقبل نهائي نسخة 1987 من نفس البطولة على حساب أفريكا سبورت الإيفواري، لكن في نسخة 1988 خسر بنفس النتيجة للمرة الأولى في تاريخه الإفريقي أمام وفاق سطيف الجزائري في قبل النهائي.

كان وفاق فاز ذهابا 2-0 وخسر إيابا في القاهرة بنفس النتيجة، وسجل حينها للأهلي علاء ميهوب وربيع ياسين.

أول مركز ثاني مؤهل.. وأول فوز في الجزائر

مع اختراع نظام المجموعات إفريقيا، حصد الأهلي المركز الثاني في مجموعته مرتين، 1999 و2000 وفي المرتين كان هذا المركز غير مؤهل للدور التالي، الذي كان الدور النهائي، لكن في النسخة التالية لدوري الأبطال 2001، حل ثانيا في مجموعته لكنه تأهل في هذه المرة للدور قبل النهائي في البطولة الذي توج في النهاية بلقبها.

في هذه النسخة التقى الأهلي فريق شباب بلوزداد، وفاز ذهابا وإيابا للمرة الوحيدة حتى الآن، علما بأن الأهلي فاز للمرة الأولى على فريق جزائري في الجزائر.

فاز الأهلي ذهابا بالقاهرة بهدف حسام غالي، وإيابا بهدف إبراهيم سعيد.

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