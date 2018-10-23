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رئيس بيبسيكو يدعو للاستثمار في مصر: "أرض المائة مليون فرصة"

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:52 م
رئيس بيبسيكو يدعو للاستثمار في مصر: أرض المائة مليون فرصة
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أحمد فشير
 

كشف محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر،  أن حجم استثمارات الشركة في مصر، وصل إلى ٦٠٦ مليون دولار، خلال الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٧، قائلاً: " أرجوا أن يحمل الجميع رسالة الاستثمار في مصر أرض المائة مليون فرصة".

وأكد شلباية،  على ثقة شركته في السوق المصري كأحد أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي. 

جاء ذلك خلال المؤتمر  الصحفي الذي عقدته الشركة للاحتفال بمرور ٧٠ عامًا على وجودها في السوق المصري، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ونائب رئيس الغرقة التجارية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية. 

وبعث رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر، برسالة طمأنينة ودعوة للمستثمرين الأجانب إلى السوق المصري، مشيدًا بأداء الحكومة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية وبالقرارات الجريئة التي اتخذتها في مواجهة الظروف العصيبة التي شهدها الاقتصاد.

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