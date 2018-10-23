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مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف دوري ابطال افريقيا بث مباشر يلا شوت رابط يوتيوب كورة لايف

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:50 م
مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف دوري ابطال افريقيا بث مباشر يلا شوت رابط يوتيوب كورة لايف
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مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف دوري ابطال افريقيا بث مباشر يلا شوت رابط يوتيوب كورة لايف


يتناول لاعبو الاهلي وجبة خفيفة عبارة عن شاي وكيك في الخامسة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بتوقيت الجزائر السادسة بتوقيت القاهرة ثم يعقبها محاضرة يقدمها الفرتسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق للاعبين، يُحدد خلالها تشكيل مباراة سطيف.

مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف دوري ابطال افريقيا بث مباشر يلا شوت رابط يوتيوب كورة لايف

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