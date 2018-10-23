مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف بث مباشر اليوم بدون تقطيع لايف كورة اون لاين
الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:47 م
مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف بث مباشر اليوم بدون تقطيع لايف كورة اون لاينشدد رشيد طاوسي المدير الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري علي جاهزية فريقه التامة لموقعة الأهلي غدا في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي،موضحا انه درس الفريق الأحمر جيدا وشاهد الأخطاء التي وقع فيها لاعبو سطيف وتمت معالجتها بشكل جيد.
وقال طاوسي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء:" تعرفنا جيدا علي نقاط ضعف الأهلي وسنلعب عليها من أجل التأهل للمباراة النهائية ،موضحا ان فريقه مطالب بالضغط من بداية اللقاء من أجل إحراز هدف مبكرا يساعده علي السيطرة مبكرا علي مجريات الأمور لكن مع وجود حذر دفاعي خاصة في ظل خبرات الفريق الأحمر.
مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف بث مباشر اليوم بدون تقطيع لايف كورة اون لاين
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