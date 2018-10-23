مشاهدة مباراة الاهلي وفاق سطيف اليوم مباشر| #افريقيا_يا_اهلي| مباراة Al Ahly ووفاق سطيف بث مباشر

تتجه أنظار الملايين من متابعي ومحبي كرة القدم في كل مكان إلى ملعب 8 ماي 1945، في التاسعة مساء الثلاثاء، في المواجهة التي تجمع النادي الأهلي ونظيره وفاق سطيف الجزائري، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في الإمارات.

مشاهدة مباراة الاهلي وفاق سطيف اليوم مباشر| #افريقيا_يا_اهلي| مباراة Al Ahly ووفاق سطيف بث مباشر



مباراة الأهلي ووفاق سطيف ستحظى بمشاهدة ممتعة في مصر والجزائر والوطن العربي، نظرا لشعبية الفريقين الكبيرة، وخاصة الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث كانت آخر بطولة توج بها المارد الأحمر عام 2013، بقيادة محمد يوسف، القائم بأعمال مدير الكرة الحالي، حيث كانت آخر بطولة إفريقيا توج بها النجم المصري محمد أبو تريكة.

مشاهدة مباراة الاهلي وفاق سطيف اليوم مباشر| #افريقيا_يا_اهلي| مباراة Al Ahly ووفاق سطيف بث مباشر



تنطلق مباراة الأهلي ووفاق سطيف في الدور قبل النهائي، في تمام الساعة 21:00 مساء (توقيت العاصمة المصرية القاهرة)، 23:00 مساء (توقيت دولة الإمارات العربية)، 22:00 مساء (توقيت مكة المكرمة)، عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 7، ويعلق على اللقاء كل من عادل خلو ومحمد الكواليني، بث مباشر مباراة الأهلي VS وفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الاهلي وفاق سطيف اليوم مباشر| #افريقيا_يا_اهلي| مباراة Al Ahly ووفاق سطيف بث مباشر



الأهلي بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون،، كان قد فاز في موقعة الذهاب على وفاق سطيف بهدفين دون رد، في مباراة شهدت تألق الثنائي وليد سليمان وإسلام محارب صاحبي الهدفين، والتي أقيمت على ملعب السلام بالقاهرة، مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف بث مباشر.

مشاهدة مباراة الاهلي وفاق سطيف اليوم مباشر| #افريقيا_يا_اهلي| مباراة Al Ahly ووفاق سطيف بث مباشر



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره وفاق سطيف الجزائري، في التاسعة من مساء الثلاثاء الموافق 23-10-2018، في اللقاء المقرر إقامته على ملعب "8 مايو 1945" بالجزائر، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يحمل لقبها فريق الوداد البيضاوي المغربي، الذي ودع البطولة أمام وفاق سطيف الجزائري في الدور ثمن النهائي من المسابقة الإفريقية.

مشاهدة مباراة الاهلي وفاق سطيف اليوم مباشر| #افريقيا_يا_اهلي| مباراة Al Ahly ووفاق سطيف بث مباشر



وفاز الأهلي على نظيره الجزائري بهدفين نظيفين سجلهما نجمي الفريق الأحمر وليد سليمان وإسلام محارب، حيث يكفي القلعة الحمراء الخروج بنتيجة التعادل لعبور الدور نصف النهائي وانتظار الفائز من مباراة الترجي الرياضي التونسي وأول أغسطس الأنجولي في نهائي المسابقة الإفريقية.

مشاهدة مباراة الاهلي وفاق سطيف اليوم مباشر| #افريقيا_يا_اهلي| مباراة Al Ahly ووفاق سطيف بث مباشر



الأهلي كان قد وصل إلى الدور نصف النهائي بعدما اجتاز نظيره الغيني حوريا كوناكري، بعد أن تعادل معه في غينيا بدون أهداف، قبل أن يسجل رباعية بيضاء في ملعب السلام بالقاهرة في لقاء الإياب تناوب على تسجيلها كل من وليد سليمان وإسلام محارب، ووصلاح محسن وأحمد فتحي.

مشاهدة مباراة الاهلي وفاق سطيف اليوم مباشر| #افريقيا_يا_اهلي| مباراة Al Ahly ووفاق سطيف بث مباشر



أما فريق وفاق سطيف الجزائري، فقد نجح في اجتياز عقبة مهمة والإطاحة بحامل اللقب فريق الوداد البيضاوي المغربي، بعد أن حقق الفوز في الجزائر بلقاء الذهاب بهدف ايسلا داودي، قبل أن يخرج من ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب بنتيجة التعادل السلبي، ليضرب موعدا مع الأهلي المصري في نصف النهائي.