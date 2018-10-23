مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر في دوري ابطال افريقيا لايف HD مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر اليوم
الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:42 م
مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر في دوري ابطال افريقيا لايف HD مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر اليوم
نرصد فى التقرير التالى 6 معلومات لا تفوتك عن حكم لقاء الأهلى ووفاق سطيف
الإسم فيكتور جوميز
السن 36 عامًا
حكم دولى من عام 2011
أدار عدد من المباريات للأهلى والزمالك والمنتخب الوطنى أبرزها لقاء مصر وأوغندا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والتى فاز فيها الفراعنة بهدف مقابل للاشئ .
يعد جوميز "وشه حلو" على الأهلى حيث أدار لقاءه أمام النجم الساحلى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا العام المنقضى والذى نجح فيه المارد الأحمر من الفوز بسداسية مقابل هدفين .
تعرض جوميز لحملة هجومية شرسة من الإعلام بعدما احتسب 5 ركلات جزاء في مباراة واحدة، جمعت بين فريقي صن داونز وأياكس كيب تاون في الدوري الجنوب إفريقي موسم 2013 – 2014 ليطلق عليه فيما بعد "حكم ركلات الجزاء".
مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر في دوري ابطال افريقيا لايف HD مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر اليوم
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