القوات المسلحة الليبية تطالب العسكريين المغادرين لوحداتهم منذ العام 2011 بالالتحاق فورًا

طالب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر العسكريين المغادرين لوحداتهم منذ العام 2011 – وشملهم قانون العفو العام رقم “6” لسنة 2015 – بالالتحاق فورًا بالقوات المسلحة .

وجاءت هذه الدعوة للمتغيبين للالتحاق والوقوف جنبا إلى جنب مع إخوانكم الذين سبقوكم في القتال في تأمين البلاد ومحاربة الإرهاب.

ومنح القائد العام فرصة أخيرة لكافة المنتسبين للالتحاق إلى أقرب وحدة عسكرية من محل سكناهم وأن أخر موعد للالتحاق هو يوم السبت الموافق للحادي عشر من نوفمبر المقبل .

وجاء هذا البلاغ نظرًا لما بلادنا من تحديات لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله مما يحتم على جميع الليبيين الوقوف جنبًا إلى جنب من أجل ضمان أمن واستقرار ليبيا، وأن يؤدي كل فرد دوره المناط به كلاً في مجال عمله، وفي مقدمتهم منتسبي القوات المسلحة .

وكان القائد العام أصدر قرار بشأن التحاق كافة المنتسبين من العسكريين والمدنيين العاملين بالقوات المسلحة داخل خارج ليبيا بالالتحاق بأعمالهم . (وال – الرجمة) ع ع