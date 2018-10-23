ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

القوات المسلحة الليبية تطالب العسكريين المغادرين لوحداتهم منذ العام 2011 بالالتحاق فورًا

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:47 م
القوات المسلحة الليبية تطالب العسكريين المغادرين لوحداتهم منذ العام 2011 بالالتحاق فورًا
طباعة
 

طالب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر العسكريين المغادرين لوحداتهم منذ العام 2011 – وشملهم قانون العفو العام رقم “6” لسنة 2015  – بالالتحاق فورًا بالقوات المسلحة .

 

وجاءت هذه الدعوة للمتغيبين للالتحاق والوقوف جنبا إلى جنب مع إخوانكم الذين سبقوكم في القتال في تأمين البلاد ومحاربة الإرهاب.

 

ومنح القائد العام فرصة أخيرة لكافة المنتسبين للالتحاق إلى أقرب وحدة عسكرية من محل سكناهم وأن أخر موعد للالتحاق هو يوم السبت الموافق للحادي عشر من نوفمبر المقبل .

 

وجاء هذا البلاغ نظرًا لما بلادنا من تحديات لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله مما يحتم على جميع الليبيين الوقوف جنبًا إلى جنب من أجل ضمان أمن واستقرار ليبيا، وأن يؤدي كل فرد دوره المناط به كلاً في مجال عمله، وفي مقدمتهم منتسبي القوات المسلحة .

 

وكان القائد العام أصدر قرار بشأن التحاق كافة المنتسبين من العسكريين والمدنيين العاملين بالقوات المسلحة  داخل خارج ليبيا بالالتحاق بأعمالهم . (وال – الرجمة) ع ع

 

المزيد عن: ليبيا القوات المسلحة الليبية العسكريين المغادرين لوحداتهم الالتحاق فورا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
18:55
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
يونج بويز - سويسرا
-
x
18:55
-
فالنسيا - أسبانيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
21:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
21:00
-
سسكا موسكو - روسيا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
21:00
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
21:00
-
ليون - فرنسا
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
السد - قطر
دوري أبطال أفريقيا 2018
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
كأس مصر
الإسماعيلي
0
x
15:00
0
المقاولون العرب
الزمالك
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/23/2018 4:05:57 PM