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يلا شوت - مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد اليوم | بث مباشر مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد الآن | كورة لايف

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:45 م
يلا شوت - مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد اليوم | بث مباشر مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد الآن | كورة لايف
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يلا شوت - مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد اليوم | بث مباشر مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد الآن | كورة لايف

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس الإيطالى فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 1

يلا شوت - مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد اليوم | بث مباشر مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد الآن | كورة لايف

في مواجهة مثيرة يترقبها عشاق الكرة في العالم، يحل فريق يوفنتوس بقيادة نجمه الأول كريستيانو رونالدو ضيفا ثقيلا على مانشستر يونايتد في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد في موقعة ملتهبة تجمع بين الفريقين في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

 

مقدمة عن المباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد:

 

ويدخل فريق يوفنتوس مباراة اليوم وهو في قمة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط من انتصارين ، ويعود في مباراة اليوم نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي غاب عن الجولة الثانية بعد تعرضه للطرد أمام فالنسيا في المباراة الأولى.

 

وستتجه الأنظار نحو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي يعود لمواجهة ناديه القديم للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق وأن واجه النجم كريستيانو رونالدو فريق مانشستر يونايتد في عام 2013، وذلك حينما كان لاعباً وقتها في صفوف فريقه السابق ريال مدريد الإسباني.

 

يلا شوت - مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد اليوم | بث مباشر مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد الآن | كورة لايف

وسيكون حضور رونالدو مختلفا هذه المرة في أولد ترافورد بعدما عاش أجمل أيام حياته مع مانشستر يونايتد وحصل على لقب دوري أبطال أوروبا وأفضل لاعب في العالم عام 2008، حيث سيواجه فريقه القديم.

 

على الجانب الأخر يدخل فريق ملنشستر يونايتد مباراة اليوم بحثا عن النقاط الثلاث من أجل خطف الصدارة من يوفنتوس، ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل.

 

وسيكون المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مهددا بالإقالة في حالة خسارته للقاء، بعد تراجع نتائج ومستوى الفريق بشكل كبير في الموسم الحالي.

 

 

تاريخ مواجهات الفريقين:

 

لعب الفريقين من قبل 14 مباراة فاز مانشستر يونايتد في 7 مباريات بينما فاز اليوفي في 6 مباريات وتعادل الفريقين في مباراة وحيدة.

يلا شوت - مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد اليوم | بث مباشر مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد الآن | كورة لايف

الغيابات:

 

يعد ثنائي يوفنتوس سامي خضيرة والكرواتي ماندذوكيتش أبرز المهددين بالغياب عن مباراة اليوم، بم تكتمل جاهزية ثنائي مانشستر يونايتد مروان فيلايني وماركوس راشفورد.

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

 

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس الإيطالي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1 الرياضية.

يلا شوت - مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد اليوم | بث مباشر مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد الآن | كورة لايف

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين على مانشستر يونايتد صاحب الوصافة، بينما يحتل فالنسيا الإسبانى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما يتذيل يونج بويز لائحة الترتيب دون رصيد من النقاط.

يلا شوت - مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد اليوم | بث مباشر مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد الآن | كورة لايف

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