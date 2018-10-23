يلا شوت - مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد اليوم | بث مباشر مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد الآن | كورة لايف

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس الإيطالى فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 1

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في مواجهة مثيرة يترقبها عشاق الكرة في العالم، يحل فريق يوفنتوس بقيادة نجمه الأول كريستيانو رونالدو ضيفا ثقيلا على مانشستر يونايتد في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد في موقعة ملتهبة تجمع بين الفريقين في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

مقدمة عن المباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد:

ويدخل فريق يوفنتوس مباراة اليوم وهو في قمة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط من انتصارين ، ويعود في مباراة اليوم نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي غاب عن الجولة الثانية بعد تعرضه للطرد أمام فالنسيا في المباراة الأولى.

وستتجه الأنظار نحو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي يعود لمواجهة ناديه القديم للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق وأن واجه النجم كريستيانو رونالدو فريق مانشستر يونايتد في عام 2013، وذلك حينما كان لاعباً وقتها في صفوف فريقه السابق ريال مدريد الإسباني.