قبيل انعقادها.. التحضيرات النهائية للقمة المصرية السودانية

أيام قليلة تفصلنا عن القمة السودانية المصرية، المقرر انعقادها بعد غد الخميس، إذ أعلنت وزارة الخارجية السودانية، انطلاق اجتماعات اللجنة الفنية السودانية المصرية المشتركة، اليوم الثلاثاء، بفندق كورال بالخرطوم، للإعداد لاجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة، وبحث جدول أعمال القمة.

انطلاق اجتماعات اللجنة الفنية السودانية المصرية

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، انطلاق اجتماعات اللجنة الفنية السودانية المصرية المشتركة، اليوم الثلاثاء، بفندق كورال بالخرطوم، للإعداد لاجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة مع القاهرة المقرر عقدها غدًا الأربعاء، تمهيدًا للقمة السودانية المصرية بعد غد الخميس.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية السودانية، أن اللجنة الفنية تضم ممثلين لأكثر من "13" وزارة من البلدين وبعض الهيئات الأخرى، وقال إنها تبحث عددًا من مشروعات الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات وعلى رأسها مشروعات الربط الكهربائي وربط السكة الحديد في البلدين، وذلك في إطار استراتيجية البلدين للارتقاء بعلاقاتهما لمرحلة التكامل الشامل.

ترأس وفد الاجتماع التحضيري

ويتوجه سامح شكري وزير الخارجية، يوم غد الأربعاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم لرئاسة وفد مصر في الاجتماع الوزاري التحضيري للجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان، والتي تنعقد يوم الخميس المقبل على المستوى الرئاسي بالبلدين.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن انعقاد اللجنة يأتي في إطار حرص البلدين على عقد اللجنة بصورة دورية لتفعيل التعاون المشترك في كافة المجالات، وبما يرقى لمستوى تطلعات شعبي البلدين الشقيقين، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين شعبي وادي النيل.

مشاورات سياسية

وهنا، أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية، على أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة أيضا عقد مشاورات سياسية بين وزيري خارجية البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، فضلًا عن أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

اتفاقيات النقل

وحول الاتفاقيات المقرر توقيعها، أكد حاتم السر على، وزير النقل والتنمية العمرانية السوداني، أن الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيشهدان خلال زيارة المرتقبة للخرطوم الخميس المقبل، توقيع اتفاقية بينهما لإنشاء شبكة سكك حديدية تربط مصر والسودان.

وأضاف وزير النقل السوداني، أنه سيتم ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان بحيث يمكنك استقلال القطار من محطة سيدي جابر بالإسكندرية حتى الخرطوم مباشرة بدون توقف.