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صدي - السعودية | أمير الرياض يستقبل ملك الأردن فى الرياض

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:47 م
صدي - السعودية | أمير الرياض يستقبل ملك الأردن فى الرياض
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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وصل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض.

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار الركن صالح بن عبدالله بن طالب، ومندوب عن المراسم الملكية، كما حضر من الجانب الأردني، وزير الزراعة المهندس إبراهيـم الشحاحدة.

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