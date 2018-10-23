صدي - السعودية | أمير الرياض يستقبل ملك الأردن فى الرياض





تقدم صحيفة صدي كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.وصل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض.وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار الركن صالح بن عبدالله بن طالب، ومندوب عن المراسم الملكية، كما حضر من الجانب الأردني، وزير الزراعة المهندس إبراهيـم الشحاحدة.